Lisans mezunlarının yüzde 71’i işe yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en çok kazandıran meslek kollarını açıkladı. Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği oldu. TÜİK, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranını yüzde 71,1, ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranını yüzde 63 olarak hesapladı. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sağlıkta yüzde 82,7, eğitim, mühendislik, imalat ve inşaatta yüzde 77,8, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yüzde 76,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistikte yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Aynı kriter ön lisansta ise mühendislik, imalat ve inşaatta yüzde 71,3, tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlikte yüzde 66, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yüzde 65,8, doğa bilimleri, matematik ve istatistikte yüzde 65,2 ile iş, yönetim ve hukukta yüzde 64,3 olarak belirlendi.

POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüme mühendislik damga vurdu. En çok kazandıran meslek grupları sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği olarak tespit edildi. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.

IS BULMA SÜRESI 13,6 AY

LİSANS mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı. Lisans mezuniyet alanlarına göre ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar sağlıkta 7,7 ay, eğitimde 10,9 ay, mühendislikte, imalat ve inşaatta 11 ay, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 11,6 ay ile hizmet sektöründe 12,4 ay olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler, dil ve konuşma terapisinde 2,4 ay, güvenlik bilimlerinde 3 ay, görme engelliler öğretmenliğinde 3,4 ay, zihin engelliler öğretmenliğinde 3,7 ay ve işitme engelliler öğretmenliğinde 3,8 ay şeklinde kayda geçti. ■ BURCU ŞEN