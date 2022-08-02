Tüm teşvik ve destekler tek sistemde toplanıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de şu anda 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne aldık" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da, ikinci fazda "Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı" üzerinden ön başvuruların alınabileceğini söyledi.

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