400 lira yevmiyeyle işçi bulamıyoruz

Türkiye'de bir yandan işsizlik olduğu söylenirken diğer yandan gerek sanayi gerekse otomotiv sektöründe olduğu gibi dış cephe temizliği sektöründe de eleman sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye'nin ilk gökdelen dış cephe temizliği firması Tesan Temizlik Başkanı Nasır Kapan da, günlük 400 lira yevmiye ile çalıştıracak eleman bulamadıklarından yakınıyor.

İzmir'den Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne kadar birçok otel ve gökdelenlerin dış cephe temizliğini profesyonel bir ekiple yaptıklarını belirten Kapan, "Tüm sektörler gibi biz de işçi bulamıyoruz. Günde 400 lira yevmiyeyi bile kimse kabul etmiyor. Biz illa ki eğitimli personel aramıyoruz. Yeter ki gençlerimiz çalışmak istesin. Ama maalesef işsizlik olduğu söylenmesine rağmen çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmemek var" diye konuştu.

SERTİFİKA ALMALI

İzmir'de birçok gökdelenin temizliğini üstlendiklerini belirten Nasır Kapan, en az yılda 2 kez dış cephe temizliğinin şart olduğunu söyledi. Kapan, "Biz de personel ağımızı bu doğrultuda genişletiyoruz. Bunun için personelimize İngiltere ve Fransa'dan gelen özel eğitimciler tarafından dağcılık öğretiliyor. Yüksek katlı binaların dış cephe temizliği kolay değil. Bunun için profesyonel ekip ve çok büyük vinçler gerekir. Kemer, baret ve halatlarımızı sürekli değiştiriyoruz. Camların özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Toz toprak yapışıyor, güneş vuruyor. Bunların bakımı için özel malzemeler kullanıyoruz. Ulaşılamayan yerler için de 40 metreye uzanan sepetli halatlarımız var. Vinçlerin yetişmediği yerlerde ipli erişim olarak bilinen endüstriyel dağcılık eğitimleri veriyoruz. Personelimiz İngiltere ve Fransa'dan gelen eğitimcilerden eğitim alıyor. Ardından uluslararası sertifika veriliyor. Sertifikası olmayan bu hizmeti veremez" dedi.

KİMSE İŞ BEĞENMİYOR

En yoğun dönemin yaz sezonu olduğunu belirten Nasır Kapan, "Hem cam temizliği, silikon çekimi, ışıklandırmalar otoyol ve köprülerdeki çalışmaları levha reklam panoları gibi birçok hizmet veriyoruz. Sektörümüz çok büyüdü. Özellikle İzmir'de 20'den fazla gökdelen sayısı arttığı için birçoğunun dış cephe temizliğini bizler yapıyoruz. Bunlardan birkaç tanesi dışında büyük çoğunluğunun temizliğini biz yapıyoruz. Türkiye geneline de açılmak istiyoruz ama İzmir'de çok büyüdü. Ayrıca eleman sorunu yaşıyoruz. Gıda sektörü gibi bu sektörde yok olmaz. Eleman profesyonel olmasa bile biz burada eğitim veriyoruz. Gelsinler biz eğitelim iş sahibi olsunlar para kazansınlar. Vinç operatörü de bulamıyoruz. Ben işsizlik olduğuna inanmıyorum. Diğer sektörler gibi biz de eleman bulamıyoruz. Günlük 400 lira ile çalıştırabileceğimiz eleman bulamıyoruz. En büyük sorunumuz bu. Hem iş yok deniliyor hem de gelip çalışmıyorlar. Yurt dışından eğitimli eleman getirmek istemiyoruz. Kendi insanımıza istihdam sağlamak istiyoruz ama gelip çalışan yok" diye konuştu. TOLGA TEKİN