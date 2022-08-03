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Haberler Ekonomi “Çanakkale’de 100 milyar dolarlık altın madeni var”

Çanakkale’de 100 milyar dolarlık altın madeni var”

3.8.2022

“Çanakkale’de 100 milyar dolarlık altın madeni var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirterek, "Altın ve gümüş madenciliği Türkiye ekonomisi açısından elzem. Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Çanakkale-Lapseki'de üretim yapan TÜMAD Madencilik'e ait madeni ziyaret etti. Ziyarette, Nurol Holding Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve TÜMAD Madencilik Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu. İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, altın odasına geçti.

42 TON ALTIN ÜRETİYORUZ
Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise giyip eldivenlerini takarak kontrol eden Bakan, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı. Varank ziyarette, "Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden biri. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3.5 ton altın, 2.5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurtdışından geliyordu. Şimdi yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. ■ SUAT SALGIN

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