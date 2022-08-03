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Haberler Ekonomi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

03.08.2022, 09:40

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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