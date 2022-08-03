İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın ilan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.