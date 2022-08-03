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Haberler Ekonomi Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

03.08.2022, 09:38

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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