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Haberler Ekonomi TİRSAN’ın Turquality başarısı

TİRSAN’ın Turquality başarısı

3.8.2022

TİRSAN’ın Turquality başarısı

İZMİRLİ ünlü iş insanı Mehmet Tiryaki tarafından kurulan ve yüzde yüz milli sermayesi ile otomotiv ana sanayi firmalarının şaft ve yedek parçalarının tedarikçisi olan Tirsan Kardan, 2017'de Turquality Marka Destek Programı kapsamına girerek Temmuz 2022 itibari ile Turquality Programı kapsamına alındı.

TİRSAN Kardan Başkanı Mehmet Tiryaki, "Manisa OSB'de otomobil şaftları, direksiyon kolonları ve vites kutusu ile diferansiyel flanşlarının tasarım ve üretimini yapan Tirsan Kardan firması, 2017'de hizmete girdi. 45-46 yıldan bu yana aktarma organları konusunda üretim yapıyoruz. Üretimin yüzde 70'ini dünyada ünlü otomotiv firmalarına ihraç ediyoruz. Son 4 yılda dünyadaki rakiplerimizi geçerek Vokswagen Amarok, Crafter, Mercedes Sprinter ve İveco Daily marka ticari araçların projelerini aldık" dedi. ■ FATİH ŞENDİL

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