Türkiye’nin ihracatı masaya yatırılacak

Sabah gazetesinin düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasından sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da konuşma yapacağı Zirve'de, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

MUŞ SORULARI YANITLAYACAK

Muş katılacağı özel oturumda, Sabah Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. 'İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar' başlıklı Zirve'nin ilk panelinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİ- AD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Buluş'u, Dilek Güngör ağırlayacak. Seyev Başkanı Seda Yekeler'in 'Dünyaya Açılmada İlk Adım' başlığındaki konuşmasının ardından gerçekleşecek, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikinci panelinde ise "Konya'nın İhracat Profili ve Potansiyeli" tartışılacak.