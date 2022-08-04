"Amerika ihracatta birinci pazarımız olacak"

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz'da ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18.6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi. Bu arada açıklanan verilere göre Türkiye'nin ithalatı da yüzde 40.8 yükselişle 29 milyar 132 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63.7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 15.2 puan azalarak yüzde 78.9'a geriledi.

SABAH gazetesinin düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi dün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşti. Muş, "Son görüşmeler ve çıkarılacak yasalarla beraber Amerika, Almanya'dan sonra ikinci büyük pazar haline geldi. Şimdi hedefimiz, Latin Amerika ile diplomatik görüşmeler doğrultusunda Amerika'nın ihracatta birinci pazarımız olması" dedi.

SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Muş, şunları söyledi: "2022 orta vadeli ihracat hedefi 250 milyar dolardı. 2021 sonu 225 milyar dolar oldu. Dünyada 2 çeyrektir Amerika küçülüyor. IMF, dünya büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 55'ini AB ve Avrupa oluşturuyor. Bu bölgedeki yavaşlamalar da ihracatımızı etkiliyor. Buna rağmen 250 milyar dolar hedefini koruyoruz. Yatırımdaki artış kapasite artırımına dönecek ve Türkiye için bunların hepsi üretim ve ihracata yansıyacak. Türkiye ihracatında yatırım iştahı büyük. Yatırımcılarımız, özellikle sanayi bölgelerinde geçmiş yıla göre iki katı daha fazla talepte ve sırada bekliyor" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYININ REKOR İHRACATI: 18.6 MİLYAR $

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz'da ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 18.6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi. Bu arada açıklanan verilere göre Türkiye'nin ithalatı da yüzde 40.8 yükselişle 29 milyar 132 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63.7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 15.2 puan azalarak yüzde 78.9'a geriledi.