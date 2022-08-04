‘Dünyadaki krizden başarıyla çıkacağız’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, a haber canlı yayınında enflasyona karşı birçok tedbirin uygulandığını belirterek, "Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var." dedi. Tahıl koridoru anlaşmasıyla önemli bir sıkıntının giderildiğini söyleyen Bakan Nebati, "Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubatmart aylarında düşüşün daha net hissedileceğini kaydetti.

ÇARKLAR HEP DÖNDÜ

Türkiye'nin pandemi döneminde olduğu gibi dünyadaki krizden de başarılı bir sonuç elde ederek çıkacağını ve herkesin şaşıracağını ifade eden Nebati, "Türkiye'nin potansiyelini bilmeyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağı bir süreci yaşayacağız. Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü" vurgusunu yaptı.