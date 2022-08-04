Erdoğan imzayı attı Kınık’a yatırım zamanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişikliğe Dair Cumhurbaşkanı Kararı' sonrası, İlçe Bazlı Teşvik Sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden yararlanabilecek ilçeler arasına giren Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde, yatırımcıların artan taleplerini karşılamak için 2. Etap çalışmalara başlanıyor.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

İzmir-İstanbul ve Menemen-AliağaÇandarlı otoyollarına yakınlığı, stratejik konumu ve teşvik sistemi ile Kınık OSB, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayında doğalgaz bağlantı hatları tamamlanmasıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası tarafından desteklenen 'Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ne, Kınık OSB Atıksu Arıtma Tesisi için başvuruda bulunuldu.

Kaliteli, verimli, etkin hizmetler sunulması amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde, parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. ŞA-RA Enerji, Kocaer Çelik, CSC Kompozit ve BKD Tarım firmaları yakın zamanda yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlarken, yatırımcıların içinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek alan 10 firma arasına giren Dirinler Döküm de, bölgede rüzgar türbinlerinde kullanılan en büyük parçaların üretimini planlıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ı makamında ziyareti sırasında, Kınık Organizesi Sanayi Bölgesi'ni yatırımlar hakkında taleplerde bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank 'ı makam ziyaretimizde Kınık Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak yatırımlar hakkında görüşmelerde bulunduk.

HAMZA DAĞ DESTEK VERDİ

Kınık'ımızın gelişmesi, istihdamın artması ve kaliteli, verimli, etkin hizmetler sunulması amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı öncelikle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.