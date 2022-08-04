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Haberler Ekonomi Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.60

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.60

4.8.2022

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.60
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyatları Temmuz'da aylık yüzde 2.37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 79.60 oldu. TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119.11 ile ulaştırma oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç TÜFE'deki değişim, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 3.49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42.81 olarak gerçekleşti.

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