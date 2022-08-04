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Haberler Ekonomi Tercihini enerjiden yana yapanlar bursu kapacak

Tercihini enerjiden yana yapanlar bursu kapacak

4.8.2022

Tercihini enerjiden yana yapanlar bursu kapacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma MYO'da Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın son gün. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler burs alacak. TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkanı tanıyacak. Petrol-Doğal Gaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 öğrenciye aylık 6 bin lira burs verecek. Bu şirketler mezun öğrencilere iş imkanı da sağlayacak. Burs başvuru süresi 30 Eylül'e kadar...
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