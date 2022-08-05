Azime teyzenin hayali KOSGEB’le gerçekleşti

GİRESUN'UN Kemaliye köyünde bir araya gelen girişimci kadınlar kurdukları fındık işleme tesisiyle hem istihdama katkı sağlıyorlar hem de fındığa katma değer... 70 yaşındaki Azime Dizdar'ın fikri, köyün kadın muhtarı Tülin Şenel'in girişimi ve öğretmen Mustafa Dizdar'ın proje desteğiyle Giresun'un köylerinde hayata geçirilen fındık işleme tesisi herkese örnek oldu. Bir yıldır yürütülen çalışmalar sonunda faaliyete geçen işletmede aylık 4 ton fındık kırma, kavurma, paketleme ve ezme olarak müşterilere sunulabildiği belirtildi.

Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şenel, "Köyde istihdam ve farkındalık oluşturmak adına bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu anlamda Azime Dizdar ablamızın fındık işleme fikri aklımıza yattı. Bunun üzerine bir takım proje girişimlerimizden sonuç alamasak da KOSGEB tarafından fındık işleme tesisi beğenildi. Eğitime ve mülakata katıldık ve başardık. KOSGEB desteğiyle bu tesisi kurmayı başardık.

KADIN İSTİHDAMI YARATTIK

KÖYDEKİ üreticilerin fındığını kırdık, kavurduk ve paketledik. Geriye dönüş bizi de memnun etti ve devamı geldi, siparişler almaya başladık. Sonra e-ticaret sayfası kurduk satışlarımızı buralardan yapmaya başladık. Siparişler artınca köydeki kadınlarımızı yevmiye ile çalıştırma imkanına sahip olduk. Bu tesiste fındığa katma değer sağlayan kırma, kavurma ve paketleme işlemlerinin yanı sıra ezme işi de yapıyoruz. Şuanda kadar ayda 4 ton fındığı işleyip satabildik ama aylık 6 ton fındık işleme kapasitemiz var" dedi.