Bitkisel atıklarla boya sanayisine pigment

Sivas'ta bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden kimyager Nuri İmeryüz (38), 4 milyon litre yıllık satış hacimli pigment sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu İmeryüz, 2012'de yüksek lisans yapmak için gittiği Tokat'taki Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nde Prof. Dr. Adem Önal'ın tekstilde doğal boyalarla yaptığı çalışmadan etkilendi.

KOSGEB'DEN 272 BİN LİRA

Atık bitkilerle yapılan çalışmanın inşaat sektöründe iç ve dış cephelerin renklendirilmesinde de kullanılabileceğini düşünen İmeryüz, Önal'ın danışmanlığında 'iç-dış cephe boyalarının doğal pigmetnlerle renklendirilmesi' başlıklı yüksek lisans tez konusu üzerinde çalıştı.

Bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden İmeryüz, 2017'de tezi yayımlanmadan önce Önal ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na ulusal patent başvurusunda bulundu. Nisan 2021'de KOSGEB'den 272 bin lira hibe desteği alarak SCÜ bünyesindeki Cumhuriyet Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Sektördeki kimyasal pigmentlere rakip olabilecek seviyede renk skalası oluşturabilecekleri 9 bitkisel atıkla çalıştıklarını anlatan İmeryüz, "Örneğin kırmızıyı kökboya, sarıyı zerdeçal, maviyi çivit bitkilerinden elde ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda 12 renk pigmenti elde ettik. Bunlar tamamen bitkisel, sağlığa ve çevreye hiçbir zararı olmayan, iç-dış cephelerin renklendirilmesinde kullanılan pigmentler" dedi.