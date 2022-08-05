‘Buğday fiyatlarında büyük kriz önlendi’

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle, ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük rahatlama yaşandığını belirterek, "Bu, şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatlarında bugün artık 350-355 doları konuşur hale geldik. Yoksa gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük krizler ortaya çıkabilirdi. Faydalı bir gelişme oldu" dedi. Rusya ve Ukrayna'nın tarımda önemli bir yer tuttuğunu belirten Kirişci, savaşın herkesi etkilediğini söyledi.

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