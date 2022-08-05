Ege’nin Ocak-Temmuz ihracatı yüzde 20 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ocak-Temmuz 2022 dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 885 milyon dolardan 10 milyar 655 milyon dolara yükseldi. EİB'den yapılan açıklamaya göre Birlik, Temmuz'da ihracatını geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 12 artırarak 1 milyar 384 milyon dolara çıkardı.

Bölgeden Ocak-Temmuz'da yapılan ihracat ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 885 milyon dolardan 10 milyar 655 milyon dolara çıktı. Son 1 yıllık dönemdeki ihracat da 14 milyar 819 milyon dolardan 18 milyar 76 milyon dolara ulaştı. Sanayi sektörleri, Temmuz'da 791 milyon dolar tutarında ihracatı hanesine yazdırdı. EİB, Temmuz'da tarım ürünleri ihracatını yüzde 22'lik artışla 504 milyon dolara taşıdı.