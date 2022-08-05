Enflasyon Aralık’tan itibaren düşüşe geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de enflasyon, büyüme ve para politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi ve ardından Ukrayna- Rusya savaşının dünya ekonomisinde kabusa yol açtığını söyleyen Bakan Nebati, emtia fiyatlarının bu dönemde çok yükseldiğini ancak ortaya çıkan enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi. "Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bunu bertaraf edecek hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız var. Asgari ücret artırıldı, ikinci yarıda tekrar artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul, yetim tamamında maaş artışı yapıldı" dedi.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI

Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu. Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz. 1 ay öncesine kadar petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı adeta dayak yedik. 30 lirayı aşan bir fiyatlama geldi. Şimdi 22 civarında. Muhalefet yüksek sesle petrol fiyatları şuraya gider mi diye üzerimize geldi. Fiyatlar düştü. Enflasyon Ağustos'ta bir miktar daha düşecek. Aralık ayında enflasyonda düşüş trendine gireceğiz. Şubat-Mart'ta daha net hissedeceğimiz evreye girmiş olacağız.

PARA AKIŞI HIZ KAZANDI

Geçen haftadan itibaren yabancı yatırımcılar hız kazandı. Doğrudan yatırımlar geliyor. Şu anda girişler oluyor. Her hafta Merkez Bankası açıklar. Geçen perşembe açıkladığı rezerve bakın, yarın açıkladığı rezerve bakın, sonraki haftaya da bakın. Bu iş başladı, devam edecek. Türkiye güvenilir bir ülke. Geçen haftadan itibaren akış hızlandı. Devam eden trendle Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak. KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur korumalı mevduatta 1.1 trilyon lirayı aşan bir rakama ulaştı. Türkiye'de insanlar kendini korumak için altın ya da döviz alırlar. Yatırımcılar soruyorlar 'dövizden niye etkileniyorsunuz' diye. Ben 'dövizden değil dolardan etkileniyorum' diyorum. Bu enstrüman sayesinde insanların dolara yönelmesini engelledik. Dolar 18 liraya geldi ancak bu güzel haberlerden sonra ne olacak göreceğiz. 3 Ağustos ile 21 Aralık arasında çok fark var. 7 ayda enflasyonun yüzde 40'lara çıkmasıyla dövizin de paralel şekilde artığını gösteriyor.