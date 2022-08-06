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Haberler Ekonomi 60.5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi hesaplarda

60.5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi hesaplarda

6.8.2022

60.5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Kirişci, dün sosyal medya hesabından "60 milyon 516 bin 754 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

Buna göre, çiftçi ve yetiştiricilerin banka hesaplarına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi için 34 milyon 84 bin 579 lira, Uzman Eller Projesi için 13 milyon 521 bin 975 lira, Et Regülasyonu Desteği için 8 milyon 455 bin lira, Büyükbaş Damızlık Hayvan (düve) Alım Desteği için de 4 milyon 455 bin 200 lira aktarılacak.

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