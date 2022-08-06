Ağır engelli annelerine erken emeklilik imkanı

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğini, bu sayede ağır engelli çocuğu bulunan annelere pozitif bir ayrımcılık sağlandığını belirterek, şartları uygun olanların emeklilik için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

GÜN SAYISININ 4'TE 1'İ

Kurt, düzenleme ile engelli çocuğu bulunan annelerin hem fazladan prim günü kazandığına hem de emeklilik için gereken yaş hadlerinden indirim yapıldığına dikkat çekti. Bu uygulama 01 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen çalışma sürelerini kapsıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme yani çalışma gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.

Yavuz Kurt, bu imkândan yararlanmak isteyen annelerin engelli çocukları için tıp fakülteleri ya da devlet hastanelerinden uygun sağlık kurulu raporu alarak SGK İl Müdürlüklerine başvurabileceklerini belirtti.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

BAŞKA birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı kadınlar erken emekli olabiliyor. Düzenlemeden, işçi, esnaf, memur veya tarım işçisi kadınlar gibi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen anneler de yararlanabiliyor.

KİMLER AĞIR ENGELLİ SAYILIR?

VÜCUDUNDA meydana gelen arızalar veya tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden günlük gereksinimlerini tek başına yerine getiremeyen kişiler ağır engelli sayılmaktadır. Bir başka ifade ile engel oranı yüzde 50'nin üzerinde olanlar ağır engelli kabul edilir.

YARARLANMA ŞARTLARI

● Kadının engelli çocuğunun bakımını üstlenmesi ● Çocuğun evlenmemiş olması ● Boşanmış ise çocuğun velayetinin sigortalı anneye verilmiş olması,bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz, sürekli ve yatılı olarak faydalanmıyor olması gerekir.