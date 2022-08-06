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Haberler Ekonomi Fasulyenin üreticiden çıkış fiyatı 6 liraya kadar düştü

Fasulyenin üreticiden çıkış fiyatı 6 liraya kadar düştü

6.8.2022

Fasulyenin üreticiden çıkış fiyatı 6 liraya kadar düştü
AFYONKARAHİSAR'IN Şuhut ilçesinde sezon başında kilo fiyatı 11-12 lira olan taze fasulyenin fiyatı 6-7 liraya kadar düştü. Şuhut'ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler, fiyatların daha fazla düşmesini beklemediklerini söyledi. Üretici Bayram Akgün konuyla ilgili olarak, "Fasulye fiyatı günden güne düşüyor. Sıcakta işçiyi bulamıyoruz. 15 gün sonra herkes fasulye aramaya başlayacak" dedi.
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