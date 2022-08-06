İzmir esnafının gururu oldu

Esnaf kökenli bir aileden gelen Erdem Uğurlu, haziran ayında yapılan üniversite sınavları (YKS) sonucunda sayısal puanda Türkiye 24'üncüsü oldu. Erdem Uğurlu'nun başarısı, İzmirli esnaf sanatkarları sevindirdi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, babası Hakan Uğurlu ile birlikte ziyarete gelen başarılı genci ödüllendirdi. 30 yılı aşkın süredir Alsancak'ta lokantacılık yapan Faik Atasever'in torunu olan Erdem Uğurlu, bilgisayar mühendisliği okumayı hedefliyor.

"AİLEM KADAR SEVİNDİLER"

Esnaf camiasının kendisine samimiyetle yaklaştığını söyleyen Erdem Uğurlu, "Bu beni önce biraz şaşırttı. Esnaf camiasının dayanışma içinde olan, birbirini tanıyan bir kesim olduğunu biliyordum ama bu kadar ilgi görmeyi beklemiyordum. Kazandığım başarıya en az ailem kadar sevindiler. Çevremizdeki tüm esnaf sanatkar dostlarımız, komşularımız, tanıdıklarımız bana sevgiyle yaklaştı, adeta bağırlarına bastı. Esnaf camiası gerçekten çok farklı, içten bir kesimi oluşturuyor. Herkese teşekkür ederim" dedi.

MUTLU: BASARILARININ DEVAMINI BEKLİYORUZ

ESNAF kökenli bir ailenin yetiştirdiği gencin başarısı ile tüm camianın gururlandığını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Erdem Uğurlu pırıl pırıl bir zekaya ve güzel bir enerjiye sahip. Ailesini de yakından tanıyoruz. Dedesi Faik Atasever de İzmir'in eski, tanınan, saygın esnaflarındandır. Erdem'in başarısı bizi çok memnun etti. Esnaf camiası adına kendisini kutlayarak ödüllendirdik. Erdem'in başarılarının devamını bekliyoruz" diye konuştu.