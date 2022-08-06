Özdilek’ten yaza özel kozmetik kataloğu

ÖZDİLEK; yazın enerjisine eşlik edecek güzellik ve bakım ürünlerinin yer aldığı yeni kozmetik kataloğunu kullanıcılarına sunuyor. Cilt bakımından saç bakımına, kozmetikten güneş bakım ürünlerine, ağız ve diş bakımı ürünlerinden, tıraş ürünlerine ve minikler için bebek bakımına dair tüm ürünler, sezon boyunca Özdilek hipermarketleri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da yer alıyor. Kişisel bakım ürünlerinde 400 TL ve üzerindeki alışverişlerde, Özdilek Ev Tekstili Summer Heat Plaj Havlusu da kullanıcılara hediye ediliyor. Yüz bakım ürünleri, krem seçenekleri, genç ve dolgun görünen bir cilt için serumlar, maskeler, güneş koruyucu kremler, yaz akşamları için makyaj ürünleri ve daha birçok seçenek Özdilek'in yeni kozmetik kataloğunda yer alıyor.

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