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Haberler Ekonomi En çok anlaşmazlık ticaret sektöründe

En çok anlaşmazlık ticaret sektöründe

7.8.2022

En çok anlaşmazlık ticaret sektöründe
TÜKETİCİ hakem heyetlerine bu yılın Ocak- Temmuz döneminde 338 bin 147 başvuru yapıldı. Bunların yarısına yakınını perakende ticaret sektörüne ilişkin uyuşmazlıklar oluşturdu. Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor. Bu yılın ilk 7 ayında heyetlerce karar verilen 344 bin 70 uyuşmazlığın yüzde 51'i tüketiciler lehine sonuçlandı.
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