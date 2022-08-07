Geliştirdiğimiz silahlar en az 80 ülkeye gidiyor

SARSILMAZ Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye'de yerli olanaklarla geliştirilip, üretilen silahlara pek çok ülkeden ciddi bir talep olduğunu söyledi. Sarsılmaz'ın Türk mühendisler tarafından geliştirilip tamamen yerli ve milli olanaklarla ürettiği 300'ün üzerinde modelini 80'den fazla ülkeye ihraç ettiğini söyleyen Aliş, son dönemlerde dünyada yaşanan gelişmelerin savunma sanayiinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Aliş, "Silah sanayiniz ne kadar güçlüyse barış içinde yaşamayı o kadar güvence altına alıyorsunuz. Elinizdeki caydırıcı güç, olası dış müdahalelerin önündeki en önemli engellerden biri. Barışı korumak için savunma sanayinizin güçlü olması şart" dedi.

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