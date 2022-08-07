  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gıda denetimlerinde 8.3 bin işletmeye ceza

Gıda denetimlerinde 8.3 bin işletmeye ceza

7.8.2022

Gıda denetimlerinde 8.3 bin işletmeye ceza
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yılın 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandığını belirterek, "24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu" değerlendirmesinde bulundu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA