Körfez sermayesinin yatırım rotası Türkiye

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Körfez ülkelerinin Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirtti ve 'karşılıklı ticaret hacimleri büyük çapta artacak' dedi. Olpak, Suudi Arabistan'ın yeni kuracağı robotlar şehri Neom ile Cidde eğlence şehrinde Türklerin aktif rol alacaklarını ifade etti. Olpak, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Ankara ziyaretinin oldukça olumlu geçtiğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

RİYAD'DA İŞ FORUMU VAR

"O günden bu yana sadece siyasi değil aynı zamanda ticari ilişkilerimiz de olumlu devam etmekte. Eylül ayında Suudi bir heyetin Türkiye'ye gelmesini ve İstanbul'da bir iş forumu yapmayı bekliyoruz. Riyad'da Ekim ayında ayrı bir heyet ile yeniden İş Forumu yapmayı planlıyoruz. Aralık ayında yine Riyad'da fuar düzenlenmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor."

ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI

Suudilerle 2020'de ticaretin 4.2 milyar dolar seviyesine gerilediğini ifade eden Olpak, "2021'e baktığımızda ise, ihracatımızın yüzde 92 daraldığını ancak ithalatımızda yüzde 79'luk artış olduğunu görüyoruz. Yakaladığımız bu ivmeyle ilk etapta ticaret hacmimizi 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Olpak şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri özelinde, sektörel bazda yuvarlak masa toplantıları düzenliyoruz. Mart sonunda Dubai'de müteahhitlik ve inşaat alanlarında bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Sonraki toplantımızı gıda ve gıda teknolojileri üzerine yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin BAE'ye ihracatı 2020 yılında 2.8 milyar dolar seviyelerinden, yüzde 94 artışla 2021 yılında 5.5 milyar dolara ulaştı.

KATAR'LA İŞBİRLİĞİ ARTTI

BAE'ye bu ihracat artışıyla beraber 2021 sonunda 8 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi ile BAE, şu anda Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük, dünya genelinde ise 11. ticaret ortağı konumunda." "Katar, Türkiye'nin knowhow'ından ve gıda teknolojilerinden yararlanmak istiyor. Türk iş insanımız şu anda bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin Katar'a olan ihracatı 2017 yılında 790 milyon dolar iken 2018 yılında yüzde 57 artarak 1,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu yıldan sonra Katar'a olan ihracatın 1 milyar dolar üzerinde gerçekleşmesi ticaret hacmini rekor seviyelere taşımıştır. Türkiye Katar'a mobilya, gemiler, elektrikli cihazlar ve makineler satıyor. Bu sektörler ihracatın yüzde 38'ini oluşturuyor. İthalatta ise alüminyumdan eşyalar yüzde 58'ini oluşturuyor."