Otomobil yüklü TIR’lar gümrükte bekletilmiyor

TİCARET Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddialarını yalanlayarak, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunanların işlemlerinde herhangi bir aksama yoktur. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır. Son günlerde bazı basın organlarında, yurtdışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği haberleri doğruyu yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

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