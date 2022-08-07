  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Otomobil yüklü TIR’lar gümrükte bekletilmiyor

Otomobil yüklü TIR’lar gümrükte bekletilmiyor

7.8.2022

Otomobil yüklü TIR’lar gümrükte bekletilmiyor
TİCARET Bakanlığı otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği iddialarını yalanlayarak, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunanların işlemlerinde herhangi bir aksama yoktur. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır. Son günlerde bazı basın organlarında, yurtdışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü TIR'ların gümrüklerde bekletildiği haberleri doğruyu yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA