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Haberler Ekonomi Sultani üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

Sultani üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

7.8.2022

Sultani üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
Osmanlı saray mutfağının gözde meyvesi çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatında 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Türkiye'ye 2021 yılında 160 milyon dolar döviz kazandıran çekirdeksiz sofralık sultani üzümün bu yılki ihracat yolculuğu yarın başlıyor. Mevlana (Razaki) çeşidi sofralık üzümde ise ilk kesim tarihi 14 Ağustos Pazar günü yapılacak ve ertesi gün ihracatına başlanacak.
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