52 milyarlık yatırım, 37 bini aşan istihdam

Hükümetin istihdam ağırlıklı politikaları işsizliğin azalmasında önemli adımların atılmasını sağlıyor. Haziran ayında düzenlenen teşvik belgeleri 37 binden fazla istihdamın önünü açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin 197 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 37 bin 519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 261 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 186 milyon 712 bin 337 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 337 oldu. Öte yandan temmuz ayında açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 30 milyon 769 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 47.7 oldu.

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