‘Altyapı sorununun giderilmesi gerekiyor’

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, "En büyük sorunlarımızdan biri kamunun altyapı yetersizliği. Beyannamelerin yoğun olduğu dönemde aşırı yüklemeden dolayı, altyapı yetersiz olduğu için sistemde tıkanmalar, kilitlenmeler oluyor ve bildirimlerimizi iletemiyoruz. Bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz" dedi

- Mali müşavirlik yolculuğunuz nasıl başladı?

1982'de mali müşavirlik ofisinde mesleğe ilk adımlarımı attım. 1986 yılında kendi ofisimi kurdum. Odanın belirli komitelerinde görev yaptım.

Bu dönem arkadaşlarımın talebi ile yönetim kuruluna aday olalım dedik. Süreç bir anda başkan adaylığına döndü ve kazandık.

- Odanız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Odamıza 8 bin 500 meslektaşımız kayıtlı. Ege bölgesinin en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük odasıyız.

Odayla ilgili 24 personel var. Ayrıca alt kurullarımızda yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Bu kadroyla Oda'nın tüm işlerini birlikte organize ederek yerine getiriyoruz.

- Vizyon ve misyonunuz nedir?

Meslek ve meslektaşa odaklıyız tamamen. Yani mesleğe ve meslektaşlarımıza sunabileceğimiz katkıları önceden planlayarak ya da sorunlarla karşılaştığımızda bunlarla ilgili çalışmalarda bulunarak, gerekli kurumlara müracaat ederek arkadaşlarımıza yön veriyoruz. Amacımız bu işi yapan meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek.

- Yönetime yeni geldiniz. Nasıl bir çalışma şekliniz var?

Bizim kadromuz tamamen yeni.1989'da bizim yasamız çıktı. 90 yılında odalar kuruldu ve bugüne kadar bir gurup yönetti. Ve ilk kez bir yönetim değişikliği yaşadık. Burada biz farklı gruplardan gelen arkadaşlarla bir yönetim kadrosu oluşturduk. Yani bir koalisyon kurduk aslında.

Bu koalisyonda bulunan herkes adlığı oy oranında temsil yetkisine sahip.

Herkes aldığı oy oranında odayı temsil edebiliyor. Görev paylaşımı yaptık aramızda. Beşli grup şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadan uyumlu şekilde çalışıyor.

- Projeleriniz nelerdir?

Projelerimiz var. Bir tanesi ağırlıklı olarak meslek mensubunun ve firmaların ana sorunu olan yardımcı eleman. Çok ciddi bir açık. Herkes piyasada muhasebeciyim diye dolanır ama aslında muhasebeci 3568 sayılı yasayla belge almış insanlardır.

Diğerleri yardımcı elemanlardır.

Yardımcı eleman olarak gözüküyorlar ama tam anlamıyla işe hakim ve mevzuata hakim olamadıkları için özellikle beyanname gönderiminde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.

Bununla ilgili odamızda sonbahardan itibaren yardımcı eleman yetiştirme konusunda ciddi bir projemiz var. A dan Z'ye kadar bir fiil olarak burada eğitim alacak.

- Yaşadığınız en büyük sorun nedir?

En büyük sorunumuz kamunun altyapı yetersizliği.

Beyannamelerin yoğun olduğu dönemlerde aşırı yüklemeden dolayı, altyapı yetersiz kaldığı için sistemde tıkanmalar ve kilitlenmeler oluyor.

Bu yüzden ciddi sorunlar yaşıyoruz. Göndereceğimiz kayıtlara bağlı beyan vereceğimiz bildirimleri, sistem yetersizliğinden, altyapı sorunlarından dolayı zamanında iletemiyoruz. Burada iş gücü ve zaman kaybının yanı sıra kamu zararı da ortaya çıkıyor. Çünkü bizim beyanlarımız ile kamu alacağını görebiliyor ve para topluyor.

MERA ALPDÜNDAR