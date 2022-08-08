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Haberler Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 4/B olarak 209 personel alıyor

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 4/B olarak 209 personel alıyor

Boğaziçi Üniversitesi en az lise mezunu 209 personel alımı için ilan yayınladı.

08.08.2022, 12:22

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 4/B olarak 209 personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 'da yer alan ek 2'inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 209 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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