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Haberler Ekonomi Manisalı üzümcü iyi fiyat bekliyor

Manisalı üzümcü iyi fiyat bekliyor

8.8.2022

Manisalı üzümcü iyi fiyat bekliyor

Manisa Alaşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz Sultaniye üzümünün geleceği için buluştu. Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelerek üzüm fiyatlarını açıklayacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentilerini belirten üreticiler, fiyatların erken açıklanmasının üreticiyi sevindireceğini vurguladı.

DALGALANMA VAR
Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve Alaşehir Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mustafa Koç tarafından organize edilen, ilçedeki özel bir restoranda yapılan toplantıda üzüm fiyatlarındaki dalgalanmaya son verecek bir fiyat politikası uygulanması gerektiği dile getirildi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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