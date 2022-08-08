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Haberler Ekonomi Yaşar Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

08.08.2022, 12:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022, 12:08

Yaşar Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi "Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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