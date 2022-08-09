Bollaştıkça fiyatı düşen şeftali üreticiyi üzüyor

BURSA İnegöl'de rekolte fazlası veren şeftali çiftçinin elinde kaldı. Şeftali, yaşanan bolluk nedeniyle tarlada kilosu 3, pazarda ise 10 liradan satılırken, üreticiler fiyatların düşmesine isyan etti. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İsaören'de hasadı süren şeftali tarlasında inceleme yaparak, "İnegölümüzde toplam 7 bin ton civarında şeftali yetiştiriliyor. Biliyorsunuz daha önceden erkenci şeftalilerle ilgili haber yapmıştık. O sırada şeftalinin fiyatı 8-9 liraya gidiyordu. Umudumuz kalite arttıkça fiyatın artmasıydı. Gelin görün ki, şeftali pazarda 10 lira, marketlerde 25 lira. Ama dalında 3 lira" dedi.

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