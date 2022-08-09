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Haberler Ekonomi Karabağlı görevi devredecek

Karabağlı görevi devredecek

9.8.2022

Karabağlı görevi devredecek

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, geçen gün Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladığı için ESİAD'taki görevini bırakacağını söyledi.

Karabağlı, "Görev ve sorumluluklarıma olan bağlılığım çerçevesinde, içinde bulunduğumuz dönem itibarı ile Genel Sekreterliğimizin yıllık izin ve tatil dönemlerini göz önünde tutarak, kurumsal devamlılığın sağlanması açısından ESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığını Eylül ayı içerisinde ve uygun bir tarihte sona erdirerek tüzüğümüzün de öngördüğü şekilde devretmeyi planladığımı belirtmek istiyorum" dedi.

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