Muğla’da kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

MUĞLA Ortaca'da dağ kekiği, adaçayı ve harnubun ihaleyle satışı yapıldı. Gökbel mahallesinin dağlık alanlarında organik olarak yetişen kekik, adaçayı ile harnup toplayan vatandaşlar, ürünleri Gökbel Köyü Tarımsal Amaçlı Köy Kalkındırma Kooperatifi'nin yaptığı ihaleyi alan firmaya teslim etti. Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydemir, ürünlerin ihaleyle satıldığını, hem köylünün faydalandığını hem de devlete vergi ödendiğini söyledi. Ürünlerin doğallığıyla tüccarların ilgisini çektiğini ifade eden Aydemir, "İlacı, gübresi olmadığı için tüccarlar her yıl en iyi fiyatı veriyorlar. Ürünler fabrikalarda işlenerek ihraç ediliyor" dedi.

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