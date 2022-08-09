  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Muğla’da kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla’da kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

9.8.2022

Muğla’da kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı
MUĞLA Ortaca'da dağ kekiği, adaçayı ve harnubun ihaleyle satışı yapıldı. Gökbel mahallesinin dağlık alanlarında organik olarak yetişen kekik, adaçayı ile harnup toplayan vatandaşlar, ürünleri Gökbel Köyü Tarımsal Amaçlı Köy Kalkındırma Kooperatifi'nin yaptığı ihaleyi alan firmaya teslim etti. Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydemir, ürünlerin ihaleyle satıldığını, hem köylünün faydalandığını hem de devlete vergi ödendiğini söyledi. Ürünlerin doğallığıyla tüccarların ilgisini çektiğini ifade eden Aydemir, "İlacı, gübresi olmadığı için tüccarlar her yıl en iyi fiyatı veriyorlar. Ürünler fabrikalarda işlenerek ihraç ediliyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA