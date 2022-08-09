Teknolojili ürün dış satımı yüzde 19 arttı

TÜRKİYE'NİN 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.2 artarak 136.5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 11.5 artarken ithalatı yüzde 6.3 azaldı. Geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük artış dikkati çekti. Yüksek teknolojili ürün ihracatı 7 ayda 3.8 milyar doları buldu.

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