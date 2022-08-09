Türkiye’nin enerjisinin yüzde 10’u Akkuyu’dan

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'ndan Türkiye'nin 3. Sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Doğu Akdeniz'e uğurladıktan sonra yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda incelemelerde bulunacak. Türkiye'nin ilk NGS'i olan Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temeli de geçtiğimiz haftalarda atılırken, Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak. 1. güç ünitesinin seneye Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde işletmeye alınması hedefleniyor.

6 MİLYAR DOLAR 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek Akkuyu NGS'nin yalnızca inşaa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Türkiye'de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu işletmeye alındığında, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu, İstanbul'un elektrik ihtiyacının ise yüzde 90'ını karşılayacak. Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 20 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.