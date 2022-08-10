Ege’ye büyük teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran ayında 1335 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Teşvik listesinin en başında Aydın Söke'de yatırım yapan Hanefi Öksüz yönetimindeki Batı Kipaş Kağıt Sanayi yer aldı. Firmanın 4 milyar 882 milyon 668 liralık yatırımına teşvik verilecek. Haydar Barut'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BHM Otelcilik'in Aydın Didim'de hayata geçireceği 1000 yataklı tatil köyü inşaatı için yapılacak 1 milyar 750 milyon liralık yatırım teşvik kapsamına alındı. Mikroman Maden Sanayii de Muğla Yatağan'da metalik olmayan mineral ürün imalatı için gerçekleştireceği 1 milyar 121 milyon liralık yatırım için teşvik alacak.

İZMİRLİ İŞ İNSANLARI

Teşvik listesinde İzmir'de tanınmış bazı işadamlarının yatırımlarının da yer alması dikkat çekti. Cem Bakioğlu yönetimindeki Bakioğlu Holding kuruluşlarından Polibak'a da Çiğli'de yapacağı yatırım için 1 milyon 46 bin 842 milyon 488 TL değerinde Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteği sağlanacak. Ergun Abalıoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Abalıoğlu Lezita Gıda firmasının muhtelif illerde yapacağı 643 milyon 669 bin liralık yatırım da teşvik kapsamına alındı. İzmir'in önde gelen sanayicilerinden Melih Dirin'in sahibi olduğu Dirinler Döküm de İzmir Kınık'ta yapacağı 128 milyon 479 bin liralık yatırım için teşviklerden yararlanacak.

YORGANCILAR'IN KARDEŞİNE

Bu arada Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın kardeşi Semavi Yorgancılar yönetimindeki Yorglass Cam Sanayii'nin Manisa Yunuesemre'de B.Y.S ev aletleri imalatı için yapacağı 140 milyon 754 bin liralık yatırım da teşvik edilecek. Rona Yırcalı'nın başkanı olduğu Balıkesir Elektromekanik Sanayi de Balıkesir Altıeylül'deki elektrik motoru, jeneratör ve transformatör imalatı için 128 milyon 315 bin liralık yatırımı için teşviklerden yararlanacak. Ceyhan Saldanlı idaresindeki Aydem Yenilenebilir Enerji'nin de Uşak Banaz'da yapacağı elektrik üretimi için yapacağı 651 milyon liralık yatırım da teşvik edilecek.



52 MILYAR LIRALIK YATIRIMA DESTEK

HAZİRAN ayında toplam 1335 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin 197 lira olarak hesaplandı. Yayımlanan listeye göre Ege Bölgesi'nde yer alan iller için 231 teşvik belgesi düzenlendi. Ege Bölgesi'ndeki yatırımlar için 14 milyar 929 milyon liralık teşvik verilecek. Bu teşvik programları kapsamında ise 6 bin 207 kişi istihdam edilecek. İzmir'den ise 87 yatırım teşvik almaya hak kazandı. Bakanlık İzmir'deki projeler için toplamda 3 milyar 43 milyonluk teşvik verme kararı aldı. Projelerin hayata geçirilmesi durumunda 2 bin 183 kişi için yeni iş imkanı da yaratılacak.