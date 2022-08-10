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Haberler Ekonomi Gölde su tutana kadar ürün yetiştirilecek

Gölde su tutana kadar ürün yetiştirilecek

10.8.2022

Gölde su tutana kadar ürün yetiştirilecek
MANİSA'NIN Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye bilinen Marmara Gölü'nün TİGEM'e tahsisi onaylandı. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, tahsisin gerçekleştiğini belirterek, "Göl alanına su tutana kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünler ekilecek" dedi. AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise, "Bozdağ'dan gelen suların taşınması sayesinde Marmara Gölü yeniden hayat bulacak" dedi. ■ EMRE SAÇLI
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