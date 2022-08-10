Sanayicinin elektrik fazlası aboneye ücretsiz dağıtılacak

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeyle sanayicinin ihtiyacının iki katından fazla ürettiği lisanssız güneş enerjisini 48 milyon aboneye ücretsiz dağıtma kararı aldı. Böylece elektrik birim fiyatlarında bir düşüş olması da beklenirken, sanayici ise düzenlemeye tepki gösterdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, düzenlemenin sanayici açısından büyük bir haksızlığa sebep olacağını ifade ederken, "Planlanan bu değişikliğin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir" dedi.

RESMİ Gazete'de yayınlanması beklenen yönetmelik düzenlemeye girdiğinde sanayicinin kapasite fazlası elektriği ücretsiz olarak sisteme dahil olacak ve böylece elektrik birim fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket olacak. Yapılan düzenlemeyle sanayicinin gerçek tüketimi kadar elektrik üretmesi ya da üretimin fazlasının sisteme bedelsiz verilmesinin önü açıldı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK

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