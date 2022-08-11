Atatürk Organize’de 100 milyonluk satış

İZMİR Çiğli'de 600 fabrikanın üretim yaptığı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bölgenin hizmet destek alanında bulunan ve her biri 4 bin 991 metrekare olan arsalarını satmak için 23 Ağustos Salı günü ihaleye çıkıyor. Arsaların şimdiden büyük ilgi gördüğü belirtilirken muhammen bedel ise metrekaresi 6 bin 500 lira olmak üzere 32'şer milyon lira belirlendi. Açık artırmayla gerçekleştirilecek satışların toplam 100 milyon liranın üzerinde bir rakamla sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HASTANE, OKUL

Yönetimin ihale ilanında arsaların altyapı inşaatının bittiği ve hemen inşaata başlanabilecek durumda oldukları kaydedildi. İlanda, OSB içinde küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterebilecek bu hizmet destek alanlarındaki arsaların ayrıca imar plan değişikliği halinde sanayi parseline de dönüştürülebileceği kaydedildi. ■ ERHAN GÜLENÇ