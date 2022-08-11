Dokuz Eylül Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana, "Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere (Büro Personeli 3, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5, Hemşire 5, Sağlık Teknikeri 5, Destek Personeli 10 adet) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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