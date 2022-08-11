İhracatı Uşak’a 1 milyon dolar kazandırdı

Ergün, Sivaslı İlçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde kurulan tohum eleme tesisini de hizmete açtı. Uşak'ta son yıllarda en gözde tarım ürünü çörek otu ürünü oldu. 2016 yılında Uşak İl Özel İdaresi tarafından bin ton hibe çörek otu yardımı ile başlayan çörek otu tarımı bugün Uşak'ta 6 bin ailenin geçim kaynağı haline geldi





Bu yılın ilk 6 ayına sadece Almanya'ya 540 bin dolar çörek otu ihraç edilirken, diğer ülkelere de yapılan ihracatla Uşak'1 milyon 70 bin dolar gelir getirdi. İl genelinde yapılan ve su gerekmeyen çörek otu tarımı yapılan 32 bin dekarlık alandan 3480 ton ürün beklendiği belirtildi





Beraberinde Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir ve Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Nihat Ağan ile Kökez köyüne gelen Vali Ergün, biçerdövere binerek çörek otu hasadını başlattı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Ergün, "Uşak İş Özel idaresi olarak 2016 yılında hibe olarak yapılan bin ton çörek otu tohumu yardımı ile Uşak'ın tarım ürünü yelpazesine bir ürün daha kattık. 2018 yılında ilk kez 576 ton çörek otu hasadı yapıldı. 2019 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 75'lik bir hibe ile çörek otu tarımı yapan çiftçimizi destekledi.

Bugün Uşak'ta 32 bin dekarlık bir alanda 3500 ton rekolte bekliyoruz. Bu da çörek otu tarımına başladığımızdan bu yana yüzde 600 artış demektir. Bu da Türkiye de çörek otu üretilen arazi oranının yüzde 27'si ve elde edilen ürünün yüzde 32'si Uşak'tan çıkıyor. Bu da çok ciddi bir rakam. Uşak İL Özel İdaresi ve Tarım ve Ormana Bakanlığı Uşaklı çiftçimize ciddi destekler vermektedir. Uşak'ta 'Ben tarlamı ekemiyorum ya da ekiyorum tohum alamıyorum' diyen bir tek çiftçimizin kalmayacağını söyleyebilirim." dedi.





Kökez köyünde şehit ailelerini ziyaret eden Vali Ergun, daha sonra Pınarbaşı beldesinde Engel Tanımaz Aşarız Sivaslı Kadınlarıyız SOGEP projesinde kurulan, saate 5'er ton olmak üzere mercimek, nohut, kuru fasulye, buğday, arpa ve saatte 1,5 ton çörek otu temizleme kapasiteli tesisi hizmete açtı.

Açılış törenine; AK Parti Uşak Milletvekilleri Dr. İsmail Güneş, Mehmet Altay CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak İl Emniyet Müdür Vekili hakan Ülkü, Uşak İl Jandarma Alay Komutanı Jnd. Albay Murat Kılıç, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Sivaslı gezisi sırasında vatandaşlarla görüşerek dertlerini dinledi. İlçe kaymakamlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belde belediye başkanlarını da makamlarında dinleyerek görüş alış verişinde bulundu.