İktisat Kongresi öncesi üreticilerle buluşma

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 yılının şubat ayında 100 yılın ardından düzenlenecek olan İzmir İktisat Kongresi öncesi çiftçi temsilcileriyle buluştu. Başkan Soyer, "İzmir, Türkiye'deki bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirecek" dedi. İzmir İktisat Kongresi, 100. yılında İzmir'de yeniden düzenlenecek. Şubat 2023'te düzenlenmesi planlanan kongre öncesinde çiftçi temsilcileri ile buluşan Soyer, "Bunu hep beraber başaracağız ve geleceğe ışık tutacak iktisat politikalarının şekillenmesinde sizlerin payı büyük olacak" dedi. Toplantı sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektiren Soyer, "Bu fotoğraf İktisat Kongresi'nin ilk adımıdır" dedi.

SOYER DUYURDU: OTOGAR TAŞINIYOR

SOYER geleceğin şehir plancılarıyla yaz kampında buluştu. Gençlerin çevre mücadelesi ve kentin vizyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Soyer, gençlere siyaset yapma çağrısında bulundu. Soyer, "Bu memlekette şikayet ettiğimiz ne varsa bunları değiştirme gücünün sizde olduğunu biliyorum" dedi. İzmir Bornova'da Şehirler Arası Otobüs Terminali ve yakınındaki çimento fabrikasına ilişkin süreci yanıtlayan Soyer, "Bu İzmir için büyük bir sorun. Bütün süreci titizlikle yürütüyoruz. Otogarı en geç 2023'te tahliye ettireceğiz. Çimento fabrikası için de uzlaşma yolunu arıyoruz. Onu oradan taşımaya yönelik bir imar düzenlemesi yapabiliyor muyuz, onun için çalışıyoruz" dedi.