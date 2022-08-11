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Haberler Ekonomi İşsizlik 0.3 puan azaldı

İşsizlik 0.3 puan azaldı

11.8.2022

İşsizlik 0.3 puan azaldı

TÜİK'İN açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.3 puanlık azalış ile yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.5 iken kadınlarda yüzde 13.8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 47.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI
İşgücü 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3, kadınlarda ise yüzde 35.5 oldu.

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