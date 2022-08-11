Otomobil satışına 6 ay ve 6 bin km kısıtlaması

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların ikinci el piyasada satılmasına karşı yapılan düzenlemeyle, otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirileceğini söyledi. Kayseri'de bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Muş, Ukrayna-Rusya krizinin ticari ilişkileri etkilediğini söyledi. 100 milyar dolar hedefinin bu krizden önce belirlendiğini dile getiren Bakan, "İster istemez bu hedefler etkilendi. Bunların yakalanması biraz daha gecikecektir. Dünyada aynı yavaşlama yaşanıyor" dedi.

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