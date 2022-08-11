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Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu’ndan Martı’ya soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan Martı’ya soruşturma

11.8.2022

Rekabet Kurulu’ndan Martı’ya soruşturma
Rekabet Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, 'Martı' hakkında rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerde bulunduğu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı.
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