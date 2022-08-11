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Haberler Ekonomi TCDD 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi istihdam edecek

TCDD 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi istihdam edecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, eski hükümlü olan 5 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

11.08.2022, 10:25

TCDD 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi olarak işe alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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